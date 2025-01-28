Доказано: частота и тяжесть похмелья уменьшаются с возрастом

Но это ещё не всё. Согласно результатам исследования с участием 761 голландца, вопреки распространённому мнению, частота и тяжесть похмелья уменьшаются с возрастом. Более того, с опытом этого состояния связаны такие факторы, как психическая устойчивость и настроение.

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