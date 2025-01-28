Доказано: частота и тяжесть похмелья уменьшаются с возрастом

Опубликовано 28 января 2025, 18:451 мин.
Доказано: частота и тяжесть похмелья уменьшаются с возрастомВот что ещё об этом говорят исследования
Не все из нас страдают от ужасного похмелья. При этом научные работы демонстрируют, что в этом отчасти могут быть «виноваты» наши гены.
Гены альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2) связан с метаболизмом алкоголя. Этот ген есть не у всех из нас, однако некоторые люди имеют его вариант, который может влиять на их реакцию на алкоголь.
Но это ещё не всё. Согласно результатам исследования с участием 761 голландца, вопреки распространённому мнению, частота и тяжесть похмелья уменьшаются с возрастом. Более того, с опытом этого состояния связаны такие факторы, как психическая устойчивость и настроение.
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