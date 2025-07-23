Доказано: четырёхдневная рабочая неделя улучшает здоровье и состояние окружающей среды

Участники всех трёх групп, которым сократили рабочий день, отметили, что у них значительно улучшилось здоровье, снизились показатели выгорания и удовлетворённости работой. Наибольшие преимущества были у тех, чей рабочий день сократился на восемь часов.

Учёные также считают, что это может быть полезно для окружающей среды. У стран с более короткой рабочей неделей или более коротким рабочим днём обычно ниже экологические показатели.

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