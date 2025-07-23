Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июля 2025, 14:15
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Доказано: четырёхдневная рабочая неделя улучшает здоровье и состояние окружающей среды

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour
Учёные из США и Ирландии обнаружили, что сокращение рабочей недели до четырёх дней может значительно улучшить здоровье работников и повысить их производительность. Однако это исследование не предусматривало при этом снижения доходов.
Доказано: четырёхдневная рабочая неделя улучшает здоровье и состояние окружающей среды
© Business Matters

Социологи из Бостонского колледжа и Дублинского университетского колледжа в рамках новой научной работы провели несколько экспериментов. Эти испытания длились полгода и в них участвовали почти 3000 сотрудников из 141 организации в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Им было предложено сократить еженедельное рабочее время на один-четыре, пять-семь или восемь часов.

Доказано: четырёхдневная рабочая неделя улучшает здоровье и состояние окружающей среды
© BBC Science Focus

Участники всех трёх групп, которым сократили рабочий день, отметили, что у них значительно улучшилось здоровье, снизились показатели выгорания и удовлетворённости работой. Наибольшие преимущества были у тех, чей рабочий день сократился на восемь часов.

Учёные также считают, что это может быть полезно для окружающей среды. У стран с более короткой рабочей неделей или более коротким рабочим днём обычно ниже экологические показатели.

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