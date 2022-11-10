Доказано: чипсы, картофель фри, мороженое и подобные продукты вызывают привыкание

Специалисты из Университета Мичигана и Технологического института Вирджинии изучили, может ли вызывать привыкание ультраобработанная еда вроде чипсов, картошки фри, мороженого. Для этого они использовали критерии из отчёта 1988 года, где было установлено, что табак вызывает у людей привыкание.

Результаты нового исследования показали, что у людей действительно может сформироваться зависимость от продуктов с высокой степенью обработки.