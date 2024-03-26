Доказано, что бабушки и дедушки сильно влияют на психическое здоровье матери

В рамках финского исследования учёные проанализировали данные более 500 тысяч матерей детей до 12 лет. Оказалось, что у тех из них, кто имеет активных и здоровых родителей в возрасте до 70 лет, которые ещё и живут поблизости (менее 11 км от них), реже страдают от депрессии.

Особенно важна поддержка бабушек и дедушек для мам, сталкивающихся с потенциальной разлукой со своими партнёрами.