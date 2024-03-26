Доказано, что бабушки и дедушки сильно влияют на психическое здоровье матери

Опубликовано 26 марта 2024, 12:45
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Доказано, что бабушки и дедушки сильно влияют на психическое здоровье материЭто показало исследование, проведённое в Финляндии
В ходе нового исследования выяснилось, что поддержка бабушек и дедушек в воспитании ребёнка положительно влияет на психическое здоровье матери. Поэтому так важно с ними общаться молодым родителям.
В рамках финского исследования учёные проанализировали данные более 500 тысяч матерей детей до 12 лет. Оказалось, что у тех из них, кто имеет активных и здоровых родителей в возрасте до 70 лет, которые ещё и живут поблизости (менее 11 км от них), реже страдают от депрессии.
Особенно важна поддержка бабушек и дедушек для мам, сталкивающихся с потенциальной разлукой со своими партнёрами.
Психическое здоровье мам с маленькими детьми является критической проблемой общественного здравоохранения. Известно, что психическое здоровье матери может влиять на психическое здоровье и социальное развитие детей во многих отношениях.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова