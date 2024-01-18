Доказано: чтобы есть более здоровые продукты, нужно изменить свою «пищевую среду»

В повседневной жизни тоже бывают ситуации, усложняющие соблюдение здоровой диеты. К примеру, на каких-либо общественных мероприятиях или на работе может предлагаться множество нездоровой пищи.

Также люди различаются по степени влияния на их питание окружающей среды. Это связано может быть с биологическими факторами (генетикой, гормонами), психологическими характеристиками (особенностями процесса принятия решений или личностными качествами) и предыдущим опытом употребления пищи (приобретёнными ассоциациями между едой и конкретными ситуациями или эмоциями).

Более восприимчивые к пищевой среде и различным ситуациям люди, вероятнее всего, будут в целом есть больше и потреблять больше нездоровой пищи. Они будут уделять больше внимания рекламе еды, запахам готовящейся пищи и сильно хотеть есть из-за всего этого.

Что можно со всем этим сделать? Попробуйте запасаться полезными перекусами (фрукты, орехи и семена), убрать из дома вредную пищу или вообще её не покупать. Также планирование различных мероприятий поможет снизить влияние общества на питание. Например, вместо обеда в ресторане быстрого питания отправьтесь с друзьями на прогулку.

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