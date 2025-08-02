Доказано: даже 15 минут на природе улучшают психическое здоровье городских жителей

У молодых людей преимущества пребывания на природе выражены были ещё сильнее. Это хорошо, так как большинство проблем с психическим здоровьем начинаются до 25 лет. Интересно, что простое сидение или отдых в зелёных зонах сильнее уменьшает негативные последствия для психического здоровья, чем активные занятия спортом. Нахождение даже в течение менее 15 минут на природе уже приносит значительную пользу, а более длительное пребывание (более 45 минут) связано с ещё более выраженным снижением стресса и повышением жизненного тонуса.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Nature Cities.

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