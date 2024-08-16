Доказано: даже небольшое количество алкоголя вредит здоровью пожилых

С другой стороны, употребление спиртного повышает риск возникновения рака. Вред для здоровья алкоголя подтверждает и Всемирная организация здравоохранения.

Результаты нового исследования также показали, что употребление вина в основном и только во время еды снижает риск смерти, особенно от рака. Связано это, как предполагается, с более медленным всасыванием спиртного или с другими здоровыми привычками.

Учёные обнаружили, что чрезмерное употребление алкоголя — более 40 г в день для мужчин и более 20 г в день для женщин — было связано с более высокой смертностью от всех причин, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.