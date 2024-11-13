Доказано: даже умеренные физические нагрузки снижают риск возникновения болезней сердца

Доказано: даже умеренные физические нагрузки снижают риск возникновения болезней сердцаЭто показало новое исследование
В ходе нового исследования специалисты провели анализ данных с фитнес-трекера Fitbit у более 6000 мужчин и женщин из США. Оказалось, что люди, у которых было больше физической активности, были менее склонны к развитию мерцательной аритмии. Причём даже небольшое количество умеренных или интенсивных упражнений (от уборки дома и быстрой ходьбы до плавания и бега трусцой) было связано с уменьшением этого риска.
Участники, которые в неделю в среднем занимались от 2,5 до 5 часов, имели на 60% меньше вероятность развития мерцательной аритмии. Те, кто уделял спорту более 5 часов, снизили этот риск на 65%.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Medicine.
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