Доказано: даже умеренные физические нагрузки снижают риск возникновения болезней сердца

Участники, которые в неделю в среднем занимались от 2,5 до 5 часов, имели на 60% меньше вероятность развития мерцательной аритмии. Те, кто уделял спорту более 5 часов, снизили этот риск на 65%.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Medicine.

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