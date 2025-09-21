Доказано: делать заметки в книгах полезно для мозга

Для постороннего человека выделение какого-то фрагмента в книге может показаться неразумным. Однако лично вам оно может помочь понять, почему вам нравится тот или иной персонаж, как писатель развивал его историю.

То же самое характерно для пометок, которые мы делаем, когда учимся. В Journal of Language Learning and Teaching профессор иностранных языков Демет Яйли из Университета Памуккале в Турции объяснила, на писательских семинарах, особенно по написанию произведений в жанре художественной литературы, глубокое чтение, которое включает аннотации, помогает студентам сформулировать свои интерпретации и сохранить собственный стиль обучения.

Очень любят аннотировать и дети. При этом, по мнению экспертов, любой стиль заметок хорош, если он служит определённой цели.

