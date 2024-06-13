Доказано: депрессивные симптомы ускоряют ухудшение памяти у пожилых

Эксперты полагают также, что вмешательства, связанные с уменьшением депрессивных симптомов, могут помочь замедлить ухудшение памяти. Команда учёных сделала предположение, что депрессия может влиять на память из-за изменений в мозге. К ним относятся нейрохимический дисбаланс (например, снижение уровня серотонина и дофамина), структурные изменения в областях, участвующих в обработке памяти, а также нарушения способности мозга реорганизоваться и формировать новые связи. Нарушения памяти также могут возникнуть из-за психологических факторов: в частности, из-за руминации, то есть повторяющегося мышления или зацикливания на негативных чувствах.

В рамках научной работы учёные проанализировали данные Английского продольного исследования старения (ELSA). Люди, у которых в самом начале были более выраженные депрессивные симптомы, с большей вероятностью позже испытали более быстрое ухудшение памяти. При этом у людей с изначально плохой памятью чаще позднее наблюдалось усиление депрессивных симптомов.

Также участники, у которых наблюдалось большее усиление депрессивных симптомов во время исследования, с большей вероятностью одновременно имели более резкое ухудшение памяти, и наоборот.

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