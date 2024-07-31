Доказано: дети, которые пропускают завтрак, менее счастливы в жизни

Выше всего показатель удовлетворённости жизнью был у тех детей, которые завтракали каждый день в Португалии. Самые низкие же показатели счастья обнаружены были у детей из Румынии, которые никогда не завтракали.

Среди детей, завтракавших ежедневно, участники из Англии находились на пятом месте. Уступали они по среднему показателю лишь испытуемым из Румынии, Венгрии, Германии и Австрии.

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