Доказано: диета MIND замедляет старение и снижает вероятность развития деменции

Новое исследование показало, снижает ли диета MIND риск возникновения деменции за счёт замедления темпов биологического старения или возраста клеток организма. Для этого специалисты обратились к Фрамингемскому исследованию сердца и собрали данные о 1644 взрослых без деменции в возрасте 60 лет и старше. Для определения темпов старения учёные применяли «эпигенетические часы» под названием DunedinPACE.

Выяснилось, что действительно между более строгим соблюдением диеты MIND и более медленными темпами старения, меньшим риском возникновения деменции и смерти есть связь. Более медленные «эпигенетические часы» имеют 27% связи между диетой и деменцией и 57% связи между диетой и смертностью.

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