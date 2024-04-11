Доказано: диета MIND замедляет старение и снижает вероятность развития деменции

Доказано: диета MIND замедляет старение и снижает вероятность развития деменцииОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Annals of Neurology
Диета MIND — это сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH. Разработан был этот вариант питания для сохранения когнитивных функций, сказала Мэгги Мун, доктор медицинских наук, эксперт по питанию для здоровья мозга и автор бестселлеров The MIND Diet.
Особое внимание в диете MIND уделяется овощам, орехам, бобам, ягодам, цельнозерновым продуктам, рыбе, нежирной птице. Также можно употреблять оливковое масло, вино в умеренных количествах. Ограничить нужно потребление красного мяса, сливочного масла, сладостей, жирных сыров, жареного фастфуда.
Новое исследование показало, снижает ли диета MIND риск возникновения деменции за счёт замедления темпов биологического старения или возраста клеток организма. Для этого специалисты обратились к Фрамингемскому исследованию сердца и собрали данные о 1644 взрослых без деменции в возрасте 60 лет и старше. Для определения темпов старения учёные применяли «эпигенетические часы» под названием DunedinPACE.
Выяснилось, что действительно между более строгим соблюдением диеты MIND и более медленными темпами старения, меньшим риском возникновения деменции и смерти есть связь. Более медленные «эпигенетические часы» имеют 27% связи между диетой и деменцией и 57% связи между диетой и смертностью.
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