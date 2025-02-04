Доказано: для решения проблемы с ней действительно нужно «переспать»

После первого этапа был пятиминутный перерыв. Затем участники перешли ко второму этапу. В ходе этого эксперимента им давали тоже восемь вопросов, которые по структуре были похожи на предыдущие. После этого они думали в течение трёх минут, но правильный ответ для них уже не выводили.

Далее участников из группы отдыха отпустили на перерыв, который длился два часа. Во время этого перерыва им нельзя было спать, употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества. В это же время участники из группы сна спали в лаборатории, а активность их мозга отслеживали с помощью электроэнцефалографии.

По итогам эксперимента оказалось, что люди, которые спали, смогли справиться с гораздо большим количеством заданий, чем не спавшие участники. Помимо этого, отдохнувшие при помощи сна участники оценили выше сходство между задачами на первом и втором этапах. Наконец, была обнаружена положительная связь между числом решённых задач и длительностью REM-фазы у тех, кто спал.

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