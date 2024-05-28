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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2024, 10:30
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Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивным

Имейте это в виду
Люди, которые регулярно едят рыбу или принимают добавки с рыбьим жиром, получают омега-3. Эти жирные кислоты играют решающую роль в работе мозга. Исследования уже давно показали, что агрессия связана с функционированием мозга и что плохое питание связано с поведенческими проблемами.
Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивным
© Pixabay/CC0 Public Domain

Нейрокриминолог из Пенсильванского университета Адриан Рейн в течение нескольких лет изучал, способны ли добавки омега-3 уменьшить агрессию. Он опубликовал пять рандомизированных контролируемых работ, которые проводились в разных странах. Теперь эксперт нашёл доказательства эффективности добавок омега-3, проведя метаанализ 29 рандомизированных контролируемых исследований.

Выяснилось, что омега-3 дают скромные краткосрочные эффекты вне зависимости от возраста, пола, диагноза, продолжительности лечения и дозировки. Такое вмешательство приводит к снижению агрессии на 30%.

Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивным
© Healthline

Данные нового исследования были опубликованы в журнале Aggressive and Violent Behavior.

Также омега-3 жирные кислоты полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Новый метаанализ показал, что омега-3 снижают как реактивную агрессию, то есть поведение в ответ на провокацию, так и проактивную агрессию (то есть которая запланирована).

В исследование были включены 35 независимых образцов из 29 исследований, проведённых в 19 независимых лабораториях с 1996 по 2024 год с участием 3918 человек.

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