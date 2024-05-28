Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивным

Данные нового исследования были опубликованы в журнале Aggressive and Violent Behavior.

Также омега-3 жирные кислоты полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Новый метаанализ показал, что омега-3 снижают как реактивную агрессию, то есть поведение в ответ на провокацию, так и проактивную агрессию (то есть которая запланирована).

В исследование были включены 35 независимых образцов из 29 исследований, проведённых в 19 независимых лабораториях с 1996 по 2024 год с участием 3918 человек.

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