Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивным

Доказано: добавки омега-3 делают человека менее агрессивнымИмейте это в виду
Нейрокриминолог из Пенсильванского университета Адриан Рейн в течение нескольких лет изучал, способны ли добавки омега-3 уменьшить агрессию. Он опубликовал пять рандомизированных контролируемых работ, которые проводились в разных странах. Теперь эксперт нашёл доказательства эффективности добавок омега-3, проведя метаанализ 29 рандомизированных контролируемых исследований.
Выяснилось, что омега-3 дают скромные краткосрочные эффекты вне зависимости от возраста, пола, диагноза, продолжительности лечения и дозировки. Такое вмешательство приводит к снижению агрессии на 30%.
Данные нового исследования были опубликованы в журнале Aggressive and Violent Behavior.
Также омега-3 жирные кислоты полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.
Новый метаанализ показал, что омега-3 снижают как реактивную агрессию, то есть поведение в ответ на провокацию, так и проактивную агрессию (то есть которая запланирована).
В исследование были включены 35 независимых образцов из 29 исследований, проведённых в 19 независимых лабораториях с 1996 по 2024 год с участием 3918 человек.
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