Доказано: еда и физические упражнения так же хорошо лечат депрессию, как и психотерапевт

В рамках нового исследования эксперты объединились с местной службой психического здоровья, чтобы набрать 182 взрослых и провести групповые сессии в Zoom. Люди принимали участие в шести сессиях в течение восьми недель.

Случайным образом людей также разделили на две группы. Одна должна была употреблять разнообразную пищу, есть растительную еду с высоким содержанием клетчатки, высококачественные жиры, ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара, заниматься приятной физической активностью. Вторая группа занималась с терапевтами. В обеих группах участники могли продолжать существующее лечение (например, принимать антидепрессанты).

Выяснилось, что результаты лечения были схожие в обеих группах. За восемь недель у людей из программы образа жизни снизилось проявление депрессии на 42%, а из программы психотерапии — на 37%.

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