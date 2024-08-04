Доказано: еда и физические упражнения так же хорошо лечат депрессию, как и психотерапевт

Доказано: еда и физические упражнения так же хорошо лечат депрессию, как и психотерапевтИ выходит это дешевле
Более ранние исследования продемонстрировали, что терапия «образом жизни» эффективна при депрессии. Однако до сих пор её никогда не сравнивали с традиционной — с психологом.
Новое исследование было нацелено на людей, проживающих в штате Виктория и имеющих повышенный уровень дистресса. То есть у них как минимум была лёгкая депрессия, но не обязательно диагностировалось психическое расстройство. Типичные симптомы такого состояния — чувство подавленности, безнадёжности, раздражительность или плаксивость.
В рамках нового исследования эксперты объединились с местной службой психического здоровья, чтобы набрать 182 взрослых и провести групповые сессии в Zoom. Люди принимали участие в шести сессиях в течение восьми недель.
Случайным образом людей также разделили на две группы. Одна должна была употреблять разнообразную пищу, есть растительную еду с высоким содержанием клетчатки, высококачественные жиры, ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара, заниматься приятной физической активностью. Вторая группа занималась с терапевтами. В обеих группах участники могли продолжать существующее лечение (например, принимать антидепрессанты).
Выяснилось, что результаты лечения были схожие в обеих группах. За восемь недель у людей из программы образа жизни снизилось проявление депрессии на 42%, а из программы психотерапии — на 37%.
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