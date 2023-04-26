Доказано: эффект плацебо распространяется и на занятия спортом

Доказано: эффект плацебо распространяется и на занятия спортомПоэтому важно выбирать подходящую программу тренировок
Кольбьерн Андреас Линдберг, научный сотрудник Агдерского университета в Норвегии, обнаружил, что люди получают от тренировок больший эффект, если считают, что программа тренировок составлена специально для них.
Плацебо - это явление, согласно которому лекарства или лечение работают лучше, когда человек верит, что они ему помогают.
В новом исследовании приняли участие 40 человек. Все они получили разные программы тренировок. Половине участников при этом сказали, что программа тренировок была адаптирована специально под них, а остальным не говорили ничего.
Спустя восемь-десять недель все участники вновь прошли тесты в лаборатории. Оказалось, что люди, которые думали, что следуют адаптированной под них программе тренировок, в среднем добились лучших результатов, чем другая группа. Хотя обе группы следовали в среднем одной и той же программе. Особенно заметны были различия между двумя группами в общей толщине мышц и в приседаниях.
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