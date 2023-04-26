Доказано: эффект плацебо распространяется и на занятия спортом

Плацебо - это явление, согласно которому лекарства или лечение работают лучше, когда человек верит, что они ему помогают.

В новом исследовании приняли участие 40 человек. Все они получили разные программы тренировок. Половине участников при этом сказали, что программа тренировок была адаптирована специально под них, а остальным не говорили ничего.