Доказано: электронные сигареты нарушают микробиом носа

Доказано: электронные сигареты нарушают микробиом носаИ это может повлиять на иммунитет
При дисбалансе «плохих» и «хороших» бактерий в носу человек может быть больше подвержен развитию астмы, хронической обструктивной болезни лёгких.
Доктор философии Элис Хикман, бывшая студентка лаборатории ингаляционного токсиколога Илоны Джасперс, обнаружила, что курение электронных и обычных сигарет может привести к нарушению баланса бактерий в носу. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nicotine and Tobacco Research.
Специалисты выяснили, что состав микробиома носа может быть различным в зависимости от пола, использования электронных сигарет по сравнению с обычными сигаретами и количества никотинового биомаркера в крови людей.
В рамках нового исследования учёные собрали и проанализировали образцы носовой эпителиальной жидкости у 20 некурящих, 28 вейперов (тех, кто курит электронные сигареты) и 19 курильщиков.
Бактерия Staphylococcus aureus, которая может вызывать пневмонию и другие опасные для жизни инфекции, обнаружена была в большем количестве как у пользователей электронных сигарет, так и у курильщиков по сравнению с теми, кто не курит. При этом Lactobacillus iners, защищающая от респираторных заболеваний, чаще встречалась у курильщиков обычных сигарет, чем у некурящих.