Доказано: электронные сигареты нарушают микробиом носа

Специалисты выяснили, что состав микробиома носа может быть различным в зависимости от пола, использования электронных сигарет по сравнению с обычными сигаретами и количества никотинового биомаркера в крови людей.

В рамках нового исследования учёные собрали и проанализировали образцы носовой эпителиальной жидкости у 20 некурящих, 28 вейперов (тех, кто курит электронные сигареты) и 19 курильщиков.

Бактерия Staphylococcus aureus, которая может вызывать пневмонию и другие опасные для жизни инфекции, обнаружена была в большем количестве как у пользователей электронных сигарет, так и у курильщиков по сравнению с теми, кто не курит. При этом Lactobacillus iners, защищающая от респираторных заболеваний, чаще встречалась у курильщиков обычных сигарет, чем у некурящих.