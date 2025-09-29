Доказано: эмоциональные переживания укрепляют воспоминания

На следующий день учёные проверили, насколько хорошо участники запомнили то, что было вчера. Оказалось, что имели значение и размер награды, и тип изображения. Получение крупной награды после просмотра изображений животных улучшало запоминание примерно на 5%. Те, кто получал небольшую награду, смогли вспомнить около 45% животных, которых они видели в первом раунде, а те, кто получал крупную награду, - около 50%.

Также исследователи продемонстрировали, что люди лучше запоминают что-то новое после получения крупной награды. По словам Чэньян (Лео) Линя, эксперта по мозгу и поведению из Бостонского университета, после важного события наш мозг становится возбуждённым и открытым для новой информации, поэтому воспоминания, связанные с событием, сохраняются.

