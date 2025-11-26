Доказано: ежедневная чашка кофе замедляет старение у людей с психическими заболеваниями

Доказано: ежедневная чашка кофе замедляет старение у людей с психическими заболеваниямиОб этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале BMJ Mental Health
В новое исследование было включено 436 взрослых - участников Норвежского тематически организованного исследования психозов (TOP). У 259 из них была диагностирована шизофрения, у остальных - аффективные расстройства, в том числе биполярное расстройство и тяжёлое депрессивное расстройство с психозом.
У людей в рамках научной работы спрашивали, сколько кофе они выпивают ежедневно. Далее на основе ответов учёные разделили всех испытуемых на четыре категории: 0 чашек, 1-2 чашки, 3-4 чашки, 5 и более чашек.
Участники, которые в сутки пили более 5 чашек кофе, оказались значительно старше тех, кто не пил совсем или пил 1–2 чашки в день. Также люди с шизофренией употребляли гораздо больше бодрящего напитка, чем люди с аффективным расстройством.
У тех, кто каждый день выпивал по 4 чашки кофе, длина теломер была сопоставима с биологическим возрастом, который был на пять лет меньше, чем у людей, которые кофе не пили. И это после поправки на возраст, пол, этническую принадлежность, употребление табака, тип психического заболевания и лечение от наркозависимости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.