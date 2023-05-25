Доказано: ежедневный приём поливитаминов замедлит ухудшение памяти

Это снизит риск развития у людей болезни Альцгеймера. Хотя в рамках исследования изучалось именно нормальное возрастное снижение когнитивных функций.

Эксперты также заметили, что более выраженным улучшение памяти было у людей с сопутствующими болезнями сердца. Это означает, что у таких участников более низкий уровень питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.