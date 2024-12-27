Доказано: ежегодный отпуск снижает уровень стресса и усталости

Учёные также обнаружили, что физическая активность, большее количества сна в отпуске положительно сказываются на здоровье. А с каждым ежегодным перерывом в работе у людей, которые в среднем брали пять отпусков в год, снижалась вероятность их соответствия критериям метаболического синдрома.

При этом совершенно не важно, поедете вы куда-то отдыхать или проведёте отпуск дома. Одно исследование показало, что и у тех, кто остался дома, и у путешественников были положительные изменения в отношении стресса, восстановления, напряжения и благополучия.

Наибольшие же изменения были заметные у людей, которые брали отпуск на одну-две недели или проводили время на природе, занимаясь кемпингом или совершая пешие походы.

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