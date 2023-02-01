Доказано: физическая активность улучшает сон

В рамках исследования учёные обратили внимание на японцев в возрасте от 40 до 64 лет. Именно в это время начинаются первые проблемы со здоровьем. Опубликованы результаты работы были в Scientific Reports.

Эксперты заменили у участников 60 минут лёгкой физической активности или малоподвижного образа жизни на такое же количество физической активности, но умеренной и высокой интенсивности. Спустя неделю оказалось, что такое действие и правда улучшило качество сна у людей. Причём такой эффект наблюдался только у женщин.

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