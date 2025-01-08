Доказано: физическая активность заставляет время для нас течь медленнее

Ощущение замедления времени может возникать в ситуациях, когда вам скучно, вы тревожитесь из-за чего-то или сильно концентрируетесь на происходящем. Подобное отношение у некоторых людей бывает во время занятий спортом.

Если вы усердно тренируетесь, но при этом хотели бы находиться в другом месте, то время для вас может долго тянуться. И чем больше вы осознаёте течение времени, тем медленнее оно для вас будет идти.