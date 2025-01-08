Доказано: физическая активность заставляет время для нас течь медленнее

Доказано: физическая активность заставляет время для нас течь медленнееЭто касается и бега
Ощущение замедления времени может возникать в ситуациях, когда вам скучно, вы тревожитесь из-за чего-то или сильно концентрируетесь на происходящем. Подобное отношение у некоторых людей бывает во время занятий спортом.
Если вы усердно тренируетесь, но при этом хотели бы находиться в другом месте, то время для вас может долго тянуться. И чем больше вы осознаёте течение времени, тем медленнее оно для вас будет идти.
В ходе недавнего исследования учёные из Университета Крайст-Черч в Кентербери (Великобритания) попросили людей позаниматься на велотренажёре и самостоятельно отмерить 30-секундные интервалы. В итоге оказалось, что для них время текло медленнее, чем это было на самом деле: они внутренне воспринимали его так, будто оно движется на 9% быстрее. Этому могут способствовать учащённое сердцебиение и другие изменения в организме во время занятий спортом.