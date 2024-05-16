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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 15:45
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Доказано: физические упражнения могут обратить вспять старение мозга

Имейте это в виду
Всем известно, что с возрастом состояние тела и мозга ухудшается. Однако учёные обнаружили способ исправить ситуацию. Он заключается в физической активности.
Доказано: физические упражнения могут обратить вспять старение мозга
© Adobe Stock

Результаты нового исследования, проведённого на мышах, показали, что физические упражнения помогают сохранить ум молодым. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Aging Cell.

Специалисты сосредоточили внимание на изучении микроглии мышей, то есть иммунных клеток центральной нервной системы, которые имеют решающее значение для поддержания работы мозга.

Доказано: физические упражнения могут обратить вспять старение мозга
© Getty

Было обнаружено, что физические упражнения существенно влияют на экспрессию генов в микроглии. Они эффективно обращают вспять возрастные изменения и восстанавливают закономерности, которые аналогичны тем, что содержатся в более молодой микроглии.

Кроме того, исследование показало, что микроглия играет жизненно важную роль в обеспечении благотворного воздействия физических упражнений на способность мозга генерировать новые нейроны в гиппокампе. Эта область важна для памяти, эмоций, способности к обучению.

Также учёные заметили, что предоставление мышам доступа к беговому колесу уменьшает количество Т-клеток в гиппокампе при старении. Количество этих клеток имеет тенденцию увеличиваться по мере старения, что способствует возрастному снижению когнитивных функций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.