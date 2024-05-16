Доказано: физические упражнения могут обратить вспять старение мозга

Было обнаружено, что физические упражнения существенно влияют на экспрессию генов в микроглии. Они эффективно обращают вспять возрастные изменения и восстанавливают закономерности, которые аналогичны тем, что содержатся в более молодой микроглии.

Кроме того, исследование показало, что микроглия играет жизненно важную роль в обеспечении благотворного воздействия физических упражнений на способность мозга генерировать новые нейроны в гиппокампе. Эта область важна для памяти, эмоций, способности к обучению.

Также учёные заметили, что предоставление мышам доступа к беговому колесу уменьшает количество Т-клеток в гиппокампе при старении. Количество этих клеток имеет тенденцию увеличиваться по мере старения, что способствует возрастному снижению когнитивных функций.

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