Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 18:45
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Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типа

Это показало несколько экспериментов
Команда учёных из Университета Портсмута обнаружила, что гидромассажные ванны улучшают эффективность инсулина, здоровье сердца и снижают кровяное давление у людей с диабетом. Результаты этого исследования были разделены на две большие статьи, опубликованные в Journal of Thermal Biology и American Journal of Physiology.
Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типа
© University of Portsmouth

В рамках исследования эксперты погружали 14 человек с диабетом 2 типа в воду, температура которой составляла 40 градусов по Цельсию. Находились в воде участники один час. Процедура проводилась от восьми до десяти раз в течение двух недель.

По итогам эксперимента учёные обнаружили, что у людей улучшилась чувствительность к инсулину. Это значит, что инсулин, который вырабатывал их организм, работал лучше после повторного погружения в воду. Уровень глюкозы в крови при этом не изменился.

Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типа
© University of Portsmouth

Проводилось исследование в контролируемых лабораторных условиях. Каждые 15 минут специалисты проверяли у участников температуру тела, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Они стремились к тому, чтобы люди достигли температуры тела от 38,5 до 39 по Цельсию, находясь в воде по ключицы.

Также выяснилось, что во время проведения эксперимента участники сжигали калорий меньше. Помимо этого, нахождение в гидромассажной ванне помогло облегчить работу сердца и снизить давление.

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