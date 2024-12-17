Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типа

Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типаЭто показало несколько экспериментов
В рамках исследования эксперты погружали 14 человек с диабетом 2 типа в воду, температура которой составляла 40 градусов по Цельсию. Находились в воде участники один час. Процедура проводилась от восьми до десяти раз в течение двух недель.
По итогам эксперимента учёные обнаружили, что у людей улучшилась чувствительность к инсулину. Это значит, что инсулин, который вырабатывал их организм, работал лучше после повторного погружения в воду. Уровень глюкозы в крови при этом не изменился.
Проводилось исследование в контролируемых лабораторных условиях. Каждые 15 минут специалисты проверяли у участников температуру тела, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Они стремились к тому, чтобы люди достигли температуры тела от 38,5 до 39 по Цельсию, находясь в воде по ключицы.
Также выяснилось, что во время проведения эксперимента участники сжигали калорий меньше. Помимо этого, нахождение в гидромассажной ванне помогло облегчить работу сердца и снизить давление.
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