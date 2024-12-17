Доказано: гидромассажные ванны полезны при диабете 2 типа

В рамках исследования эксперты погружали 14 человек с диабетом 2 типа в воду, температура которой составляла 40 градусов по Цельсию. Находились в воде участники один час. Процедура проводилась от восьми до десяти раз в течение двух недель.

По итогам эксперимента учёные обнаружили, что у людей улучшилась чувствительность к инсулину. Это значит, что инсулин, который вырабатывал их организм, работал лучше после повторного погружения в воду. Уровень глюкозы в крови при этом не изменился.