Доказано: гипноз помогает при боли, депрессии и тревоге

Так что же делает людей восприимчивыми к гипнозу? На самом деле невозможно заставить кого-либо быть загипнотизированным. При этой процедуре крайне важны желание участвовать, позитивный настрой, мотивация, ожидания, как и способность отбросить тот факт, что ситуация является воображаемой. Это как когда вы полностью погружаетесь в спектакль, забывая, что находитесь в театре.

Решающую роль в эффективности гипноза играют также взаимоотношения с терапевтом. Если вы не хотите с ним взаимодействовать или думаете, что гипноз не сработает, то так и будет.

Все люди по-разному реагируют на внушение. Есть научные данные, показывающие, что женщины чуть лучше поддаются гипнотическим внушениям, чем мужчины, и что пик гипнабельности приходится на поздний детский и ранний подростковый возраст.

Если говорить о нейробиологии, то гипноз воздействует на наши функции самоконтроля. Он изменяет, как наш мозг отслеживает свои действия. Поэтому, когда гипнотизёр предлагает вам поднять руку, то это по-прежнему будет вашим действием, даже если вам будет казаться, что она поднимается сама по себе.

Цель гипнотерапии — вызвать изменения в негативных эмоциях, восприятии и действиях. Также гипноз может использоваться в качестве подготовки к терапии экспозиции или её замены. Это способ лечения фобий или тревожности.

Существуют и техники самогипноза, Например, вы можете научиться вызывать у себя состояние расслабления, связанное с каким-то жестом. Подобные внушения снижают тревожность, активируя парасимпатическую нервную систему. Она начинает работать, когда мы отдыхаем.

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