Опубликовано 05 ноября 2025, 19:30
Доказано: голодание не притупляет ум

Это показало новое исследование
Переживали ли вы когда-нибудь, что пропуск завтрака сделает вас заторможенным? Или что прерывистое голодание сделает вас раздражительным, рассеянным, менее продуктивным? Эксперты проанализировали данные и выяснили, действительно ли это так.
Миллионы людей сегодня практикуют интервальное голодание и ограничение питания во времени ради долгосрочных преимуществ для здоровья: от контроля веса до улучшения обмена веществ. Но влияет ли это на работу нашего мозга? Чтобы это выяснить, учёные провели самый полный на сегодняшний день обзор влияния голодания на когнитивные способности.

В рамках нового исследования специалисты изучили 63 научные статьи, включающие 71 независимое исследование, с общей выборкой из 3484 участников. Охватывала эта работа почти семь десятилетий, с 1958 по 2025 год. По итогу учёные не обнаружили значимой разницы в когнитивных способностях между здоровыми взрослыми людьми в состоянии голодания и сытости. Участники одинаково хорошо справлялись с тестами на когнитивные способности, измеряющими внимание, память и исполнительные функции, вне зависимости от того, когда они последний раз ели.

Анализ выявил также три фактора, которые могут изменить воздействие голодания на ваш разум. Первый - это возраст. У взрослых не было заметного снижения умственных способностей при голодании, а вот дети и подростки лучше справлялись с тестами, когда пропускали приёмы пищи.

Второй фактор - время. Было обнаружено, что более длительное голодание связано с меньшей разницей в производительности между состояниями голодания и сытости. Также результаты тестов у голодающих были хуже, когда они проводились позднее в течение дня.

Определённое значение имеет и тип теста. Когда когнитивные задачи включали нейтральные символы или формы, участники, соблюдавшие пост, справлялись с ними так же хорошо, а иногда даже немного лучше, чем сытые люди. Однако если задания включали что-то, что связано с едой, голодающие участники срывались.

