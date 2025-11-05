Доказано: голодание не притупляет ум

В рамках нового исследования специалисты изучили 63 научные статьи, включающие 71 независимое исследование, с общей выборкой из 3484 участников. Охватывала эта работа почти семь десятилетий, с 1958 по 2025 год. По итогу учёные не обнаружили значимой разницы в когнитивных способностях между здоровыми взрослыми людьми в состоянии голодания и сытости. Участники одинаково хорошо справлялись с тестами на когнитивные способности, измеряющими внимание, память и исполнительные функции, вне зависимости от того, когда они последний раз ели.

Анализ выявил также три фактора, которые могут изменить воздействие голодания на ваш разум. Первый - это возраст. У взрослых не было заметного снижения умственных способностей при голодании, а вот дети и подростки лучше справлялись с тестами, когда пропускали приёмы пищи.

Второй фактор - время. Было обнаружено, что более длительное голодание связано с меньшей разницей в производительности между состояниями голодания и сытости. Также результаты тестов у голодающих были хуже, когда они проводились позднее в течение дня.

Определённое значение имеет и тип теста. Когда когнитивные задачи включали нейтральные символы или формы, участники, соблюдавшие пост, справлялись с ними так же хорошо, а иногда даже немного лучше, чем сытые люди. Однако если задания включали что-то, что связано с едой, голодающие участники срывались.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.