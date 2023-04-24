Доказано: гранатовый сок помогает при артрите

Доказано: гранатовый сок помогает при артритеВозможно, вам стоит попробовать это средство
Из-за артрита человек может столкнуться с отёками, болью, проблемами с подвижностью суставов. Один из способов облегчить симптомы артрита - это правильная диета.
Джамал Рамзи, исследователь в области спорта, консультант по вопросам здоровья и благополучия, соучредитель Jrny, отметил, что людям с артритом может помочь употребление гранатового сока. Вообще артрит может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего встречается у тех, кому больше 50 лет.
Научные исследования показали, что благодаря гранатовому соку можно снизить риск артрита и свести к минимуму его симптомы. Связано это с тем, что в таком соке содержатся вещества, которые уменьшают воспаление и боль. Среди таких соединений - полифенолы, флавоноиды и дубильные вещества.
Также учёные доказали, что перечисленные выше вещества могут блокировать выработку ферментов, разрушающих хрящ. То есть они также защищают от развития артрита.
Помимо этого, было обнаружено, что гранатовый сок улучшает здоровье сердца, так как снижает уровень холестерина, кровяное давление, ослабляет воспаления и улучшает состояние артерий.
Наконец, благодаря гранатовому соку можно предотвратить появление кариеса и зубного налёта.
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