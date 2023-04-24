Доказано: гранатовый сок помогает при артрите

Джамал Рамзи, исследователь в области спорта, консультант по вопросам здоровья и благополучия, соучредитель Jrny, отметил, что людям с артритом может помочь употребление гранатового сока. Вообще артрит может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего встречается у тех, кому больше 50 лет.

Научные исследования показали, что благодаря гранатовому соку можно снизить риск артрита и свести к минимуму его симптомы. Связано это с тем, что в таком соке содержатся вещества, которые уменьшают воспаление и боль. Среди таких соединений - полифенолы, флавоноиды и дубильные вещества.