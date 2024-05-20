Доказано: грустная музыка может улучшить психическое здоровье

В рамках одного эксперимента специалисты обнаружили, что участники при выборе песни ценили эмоциональное выражение больше, чем техническое мастерство. Очень эмоциональные песни, даже имеющие меньшую техническую ценность, выбирались гораздо чаще.

Во второй части этого эксперимента учёные попросили 450 новых участников оценить, насколько они чувствуют связь, слушая музыку или участвуя в разговорах, выражающих 72 различные эмоции. Оказалось, что эмоции, дающие чувство связи во время разговора с людьми, содержатся и в песнях, которые были оценены высоко. Это грусть, любовь, радость, одиночество и печаль.

Также участники исследования признались, что песни, выражающие страдание и отчаяние, неприятно слушать, но они всё же передают суть того, что такое музыка, и способствуют возникновению содержательных бесед.

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