Доказано: ИИ может делать нас глупее

Недавнее исследование команды учёных из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона в США показало: возможно, мы действительно становимся глупее из-за ИИ. В рамках этой работы специалисты оценили, как пользователи воспринимают влияние генеративного ИИ на их собственное критическое мышление. Вообще, критическое мышление связано с хорошим мышлением в целом.

Одно исследование, опубликованное в этому году, выявило «значительную отрицательную корреляцию между частым использованием инструментов ИИ и способностью к критическому мышлению». В новом же исследовании эксперты изучили эту идею более подробно. В нём приняли участие 319 работников умственного труда: специалистов в области здравоохранения, педагогов и инженеров. Они обсудили 936 задач, которые выполнили с помощью генеративного ИИ.