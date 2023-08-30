Доказано: интенсивные тренировки помогают сохранить мозг молодым

Результаты исследования показали, что образ жизни, включающий умеренную или напряжённую физическую активность, помогает поддерживать здоровье мозга у пожилых. В частности, активность в их префронтальной коре. Под упражнениями высокой интенсивности при этом понимается такой уровень физической активности, при котором увеличивается пульс и объём лёгких.

В исследовании участвовали не только пожилые люди (средний возраст - 73 года), но и молодёжь (средний возраст - 26 лет). Учёные обнаружили при этом, что у пожилых, которые регулярно занимались спортом, высокая кардиореспираторная работоспособность компенсировала снижение когнитивных функций с возрастом.

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