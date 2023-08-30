Доказано: интенсивные тренировки помогают сохранить мозг молодым

Доказано: интенсивные тренировки помогают сохранить мозг молодымК такому выводу пришли учёные из Техасского университета
Как показало недавнее исследование, мозг пожилых, которые регулярно занимаются спортом и поддерживают физическую форму, похож на мозг молодых людей. Причём это касается тех, кто любит интенсивные тренировки.
Возраст - это один из показателей когнитивного здоровья, то есть здоровья мозга. Улучшить состояние мозга вполне реально при помощи физических упражнений. Модели активации мозга у пожилых людей с хорошей физической подготовкой напоминают модели, которые характерны для молодых людей, выполняющих сложные умственные задачи.
Всего в исследовании участвовали 52 человека. Они в ходе эксперимента выполняли задания, включающие несколько разновидностей когнитивного контроля.
Результаты исследования показали, что образ жизни, включающий умеренную или напряжённую физическую активность, помогает поддерживать здоровье мозга у пожилых. В частности, активность в их префронтальной коре. Под упражнениями высокой интенсивности при этом понимается такой уровень физической активности, при котором увеличивается пульс и объём лёгких.
В исследовании участвовали не только пожилые люди (средний возраст - 73 года), но и молодёжь (средний возраст - 26 лет). Учёные обнаружили при этом, что у пожилых, которые регулярно занимались спортом, высокая кардиореспираторная работоспособность компенсировала снижение когнитивных функций с возрастом.
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