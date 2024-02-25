Доказано: йога облегчает хроническую боль в пояснице

Опубликовано 25 февраля 2024, 14:15
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Доказано: йога облегчает хроническую боль в поясницеДаже если вы занимаетесь онлайн
В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что люди с хронической болью в пояснице могут заметить улучшение своего состояния, даже если занимаются йогой в основном не выходя из дома. Приняли участие в этом эксперименте 10 женщин.
Специалисты в рамках небольшого исследования предложили 10 женщинам, страдающим хронической болью в пояснице, пройти серию из восьми занятий йогой в течение четырех недель. Первую сессию они посещали очно, а остальные — онлайн.
До начала занятий йогой участницы оценивали свою боль в спине в среднем на 6,8 баллов из 10. К концу исследования этот показатель снизился уже до 3,3 балла.
В целом полученные результаты показывают, что йога может помочь улучшить мышечную функцию и уменьшить интенсивность боли у тех, кто страдает от боли в пояснице.
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