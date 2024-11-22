Недавние научные работы показали, что ипохондрия — это такое же реальное заболевание, как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. В крайних случаях она может лишить человека возможности выходить из дома, готовить себе еду, заботиться о себе в принципе.

Исследование, опубликованное в прошлом году, демонстрирует, что у людей с ипохондрией более высокие показатели смертности, чем у тех, которые ей не страдают. Основной же причиной неестественной смерти у них было самоубийство. Также это исследование показало, что на самом деле ипохондрия включает два синдрома. Один из них — тревожное расстройство, связанное с болезнью. У человека сама мысль о болезни вызывает сильный страх и озабоченность.