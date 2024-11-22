Доказано: ипохондрия — это реальная и опасная болезньК счастью, её можно вылечить
Недавние научные работы показали, что ипохондрия — это такое же реальное заболевание, как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. В крайних случаях она может лишить человека возможности выходить из дома, готовить себе еду, заботиться о себе в принципе.
Исследование, опубликованное в прошлом году, демонстрирует, что у людей с ипохондрией более высокие показатели смертности, чем у тех, которые ей не страдают. Основной же причиной неестественной смерти у них было самоубийство. Также это исследование показало, что на самом деле ипохондрия включает два синдрома. Один из них — тревожное расстройство, связанное с болезнью. У человека сама мысль о болезни вызывает сильный страх и озабоченность.
Второй синдром — расстройство соматических симптомов. Оно состоит в том, что люди переживают по поводу реальных симптомов: например, учащённого сердцебиения или высокого кровяного давления.
Привлекает внимание специалистов и новая особенность ипохондрии — киберхондрия. При ней пациенты проводят в интернете много времени, изучая состояния или болезни, которыми они могут (по их собственному мнению) страдать.
Научные исследования указывают и на более эффективные методы лечения ипохондрии. Среди них краткосрочная когнитивно-поведенческая терапия, антидепрессанты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.