Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 декабря 2024, 21:45
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Доказано: искусственные подсластители связаны с нездоровым питанием

Вот что стало известно учёным
Новое исследование показало, что люди, которые переходят на сахарозаменители, едят меньше овощей и фруктов и больше обработанных пищевых продуктов. Опубликованы все полученные результаты были в American Journal of Clinical Nutrition.
Доказано: искусственные подсластители связаны с нездоровым питанием
© Medical Xpress

В рамках нового проекта учёные отслеживали рацион питания почти 164 000 человек. Средний возраст участников составлял 53 года, примерно 4/5 из них были женского пола. Все они были включены в исследование Американского онкологического общества (ACS), которое направлено на профилактику рака.

Доказано: искусственные подсластители связаны с нездоровым питанием
© Altoona Smiles

По итогам работы выяснилось, что чем больше люди потребляли искусственных подсластителей, тем сильнее ухудшалось общее качество их рациона. К примеру, потребление большого количества искусственных подсластителей связано было с меньшим количеством фруктов и овощей, но большим количеством обработанных пищевых продуктов.

При максимальном же уровне потребления искусственных подсластителей (четыре порции и более в сутки) участники на 43% чаще придерживались некачественного рациона, чем те, кто не пользовался заменителями сахара.

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