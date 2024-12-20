Доказано: искусственные подсластители связаны с нездоровым питанием

По итогам работы выяснилось, что чем больше люди потребляли искусственных подсластителей, тем сильнее ухудшалось общее качество их рациона. К примеру, потребление большого количества искусственных подсластителей связано было с меньшим количеством фруктов и овощей, но большим количеством обработанных пищевых продуктов.

При максимальном же уровне потребления искусственных подсластителей (четыре порции и более в сутки) участники на 43% чаще придерживались некачественного рациона, чем те, кто не пользовался заменителями сахара.

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