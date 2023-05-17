Доказано: искусственные подсластители вместо сахара не помогут вам похудеть

Доказано: искусственные подсластители вместо сахара не помогут вам похудетьОб этом сообщает Всемирная организация здравоохранения
Многие годы люди использовали искусственные подсластители в качестве замены сахара для того, чтобы быстрее сбросить вес. Однако согласно последним данным ВОЗ, эти подсластители мало влияют на снижение веса и могут повысить риск развития определённых заболеваний.
После анализа данных систематического обзора Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что подсластители без сахара не способствуют значительному снижению веса или уменьшению жировых отложений у взрослых или у детей. Более этого, этот обзор показал, что потенциально эти подсластители могут привести к большему риску развития болезней сердца, диабета 2 типа. Повышают они также и вероятность смерти.
В новых рекомендациях ВОЗ отмечается, что к подсластителям без сахара относится любой тип, который не классифицируется как сахар. В том числе натуральные, некалорийные, синтетические подсластители. Среди примеров таких подсластителей - ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралозу, стевия и производные стевии. В этот же список входят продукты, которые содержат подобные вещества. Например, диетическая газировка или продукты без сахара.
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