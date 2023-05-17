Доказано: искусственные подсластители вместо сахара не помогут вам похудеть

В новых рекомендациях ВОЗ отмечается, что к подсластителям без сахара относится любой тип, который не классифицируется как сахар. В том числе натуральные, некалорийные, синтетические подсластители. Среди примеров таких подсластителей - ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралозу, стевия и производные стевии. В этот же список входят продукты, которые содержат подобные вещества. Например, диетическая газировка или продукты без сахара.

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