Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердца

Искусственное освещение в ночное время в городах встречается практически повсеместно. В рамках нового научного проекта учёные использовали данные сканирования мозга и спутниковые снимки, чтобы узнать, как связаны этот свет и болезни сердца.

Все участники исследования прошли комбинированную позитронно-эмиссионную томографию/компьютерную томографию (ПЭТ/КТ). В эту работы были включены только люди без сердечно-сосудистых заболеваний и активной стадии рака.

Анализ показал, что у людей, которые подвергались более сильному воздействию искусственного освещения ночью, были выше активность мозга в состоянии стресса, уровень воспаления кровеносных сосудов, риск развития серьёзных сердечных заболеваний.