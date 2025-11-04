Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердца

Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердцаЭто было представлено на научной сессии в Новом Орлеане
Искусственное освещение в ночное время в городах встречается практически повсеместно. В рамках нового научного проекта учёные использовали данные сканирования мозга и спутниковые снимки, чтобы узнать, как связаны этот свет и болезни сердца.
Все участники исследования прошли комбинированную позитронно-эмиссионную томографию/компьютерную томографию (ПЭТ/КТ). В эту работы были включены только люди без сердечно-сосудистых заболеваний и активной стадии рака.
Анализ показал, что у людей, которые подвергались более сильному воздействию искусственного освещения ночью, были выше активность мозга в состоянии стресса, уровень воспаления кровеносных сосудов, риск развития серьёзных сердечных заболеваний.
Чем интенсивнее было воздействие искусственного освещения, тем выше был риск развития болезней сердца. Каждое стандартное отклонение увеличения освещённости связано было с повышением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 35% и 22% в течение пяти- и десятилетнего периода наблюдения соответственно. Эти риски были выше у людей, которые жили в районах с дополнительным социальным или экологическим стрессом: например, с высоким уровнем шума на дорогах или низким уровнем дохода в районе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.