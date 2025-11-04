Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердца

Это было представлено на научной сессии в Новом Орлеане
По данным нового исследования, более высокий уровень искусственного освещения в ночное время связан с повышенной стрессовой активностью мозга, воспалением артерий и более высоким риском развития сердечных заболеваний. Всего в этой работе приняли участие 450 взрослых.
Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердца
© Unsplash/CC0 Public Domain

Искусственное освещение в ночное время в городах встречается практически повсеместно. В рамках нового научного проекта учёные использовали данные сканирования мозга и спутниковые снимки, чтобы узнать, как связаны этот свет и болезни сердца.

Все участники исследования прошли комбинированную позитронно-эмиссионную томографию/компьютерную томографию (ПЭТ/КТ). В эту работы были включены только люди без сердечно-сосудистых заболеваний и активной стадии рака.

Анализ показал, что у людей, которые подвергались более сильному воздействию искусственного освещения ночью, были выше активность мозга в состоянии стресса, уровень воспаления кровеносных сосудов, риск развития серьёзных сердечных заболеваний.

Доказано: искусственный свет в ночное время повышает риск развития болезней сердца
© iStock

Чем интенсивнее было воздействие искусственного освещения, тем выше был риск развития болезней сердца. Каждое стандартное отклонение увеличения освещённости связано было с повышением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 35% и 22% в течение пяти- и десятилетнего периода наблюдения соответственно. Эти риски были выше у людей, которые жили в районах с дополнительным социальным или экологическим стрессом: например, с высоким уровнем шума на дорогах или низким уровнем дохода в районе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.