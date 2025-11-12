Доказано: использование жестов во время разговора зависит от культурной идентичности

В опубликованной статье представлены результаты четырёх испытаний. В рамках первого из них участники смотрели видеоклипы с афроамериканскими и белыми актёрами, которые использовали жесты часто или редко. Афроамериканцы в соответствии со своими культурными нормами считали, что интенсивная жестикуляция более естественна, особенно для афроамериканских ораторов, а белые американцы считали, что для белых ораторов более характерна низкая частота жестикуляции. Те, кто соответствовал этим требованиям, оценивались участниками как более оптимистичные и компетентные.

Также команда учёных проанализировала кадры из «Шоу Тэвиса Смайли». В естественной разговорной обстановке афроамериканский ведущий использовал больше жестов при общении с темнокожими гостями и меньше при взаимодействии с белыми. Это свидетельствует о культурной синхронизации стилей общения у людей.

Третий эксперимент показал, что темнокожие участники жестикулировали чаще и использовали более масштабные движения рук, чем белые. Наконец, согласно выводам последнего исследования, у представителей смешанной расы жесты были более сдержанными, если их белая идентичность была выражена сильнее, и более широкими, если сильнее выражалась афроамериканская идентичность.