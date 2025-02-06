Доказано: из-за грязного воздуха больше некурящих болеют раком лёгких

Учёные также обнаружили, что с 2020 по 2022 год аденокарцинома стала встречаться у ещё большего количества человек. Самый высокий уровень заболеваемости при этом наблюдался среди женщин: около 6 из 10 случаев рака.

Самые высокие уровни аденокарциномы, связанной с загрязнением воздуха, оказались в Восточной Азии, особенно в Китае.