Доказано: из-за ожирения повышается риск рождения мёртвого ребёнка

Общий риск мертворождения во время беременности в Канаде составляет примерно 0,4%. Новые результаты показывают, что более ранние роды могут снизить вероятность мертворождения у беременных с ожирением.

В ходе нового исследования учёные проанализировали данные из реестра и сети Better Outcomes о 681 178 одноплодных родах, 1956 из которых были мертворожденными. Происходили эти роды в Онтарио в 2012—2018 годы. Учёные обнаружили, что людей с ожирением I степени (индекс массы тела 30−34,9 кг/м2) риск мертворождения на 39 неделе беременности в два раза выше, чем у людей с нормальным индексом массы тела (18,5−24,9 кг/м2).