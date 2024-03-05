Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 марта 2024, 07:51
1 мин.

Доказано: из-за ожирения повышается риск рождения мёртвого ребёнка

Об этом говорится в Журнале Канадской медицинской ассоциации
Результаты недавнего масштабного исследования показали, что ожирение повышает вероятность мертворождения. Причём чем ближе роды, тем выше риск.

Общий риск мертворождения во время беременности в Канаде составляет примерно 0,4%. Новые результаты показывают, что более ранние роды могут снизить вероятность мертворождения у беременных с ожирением.

В ходе нового исследования учёные проанализировали данные из реестра и сети Better Outcomes о 681 178 одноплодных родах, 1956 из которых были мертворожденными. Происходили эти роды в Онтарио в 2012—2018 годы. Учёные обнаружили, что людей с ожирением I степени (индекс массы тела 30−34,9 кг/м2) риск мертворождения на 39 неделе беременности в два раза выше, чем у людей с нормальным индексом массы тела (18,5−24,9 кг/м2).

Доказано: из-за ожирения повышается риск рождения мёртвого ребёнка
© Longevity.Technology

Что касается женщин с ожирением II и III степени (ИМТ 35−39,9 кг/м2 и ИМТ 40 кг/м2 и выше соответственно), то у них вероятность родить мёртвого ребёнка на сроке 36 недель была в 2−2,5 раза выше, чем у людей с нормальным ИМТ. Ещё больше этот риск повышался с гестационным возрастом, более чем в четыре раза к сроку 40 недель.