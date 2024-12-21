Доказано: из-за сонливости мы склонны действовать «на автопилоте»

Команда экспертов наблюдала за 100 участниками в течение недели. При сравнении людей учёные обнаружили, что когда они были более сонными, чем обычно, то больше действовали по привычке.

Чувство сонливости ухудшает нашу способность бороться с различными искушениями. Поэтому в таком состоянии люди более склонны выбирать просмотр телевизора вместо физических упражнений или вредную еду вместо полезной. И чем более сонным себя ощущает человек, тем сложнее ему противиться этим желаниям.

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