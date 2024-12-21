Доказано: из-за сонливости мы склонны действовать «на автопилоте»Это может помешать принимать верные решения
Аманда Ребар, доцент кафедры здорового образа жизни и поведения и директор Лаборатории мотивации и здорового поведения в Школе общественного здравоохранения имени Арнольда при Университете Южной Калифорнии, отмечает: из-за сонливости мы склонны делать всё «на автомате» и с минимальной предусмотрительностью. Новое же исследование показало, что люди с большей вероятностью действовали, опираясь на свои привычки, когда они чувствовали себя сонными. Это может привести к тому, что человек начнёт возвращаться к старым вредным привычкам.
Команда экспертов наблюдала за 100 участниками в течение недели. При сравнении людей учёные обнаружили, что когда они были более сонными, чем обычно, то больше действовали по привычке.
Чувство сонливости ухудшает нашу способность бороться с различными искушениями. Поэтому в таком состоянии люди более склонны выбирать просмотр телевизора вместо физических упражнений или вредную еду вместо полезной. И чем более сонным себя ощущает человек, тем сложнее ему противиться этим желаниям.
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