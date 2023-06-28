Доказано: из-за вейпа некурящие начинают курить

Доказано: из-за вейпа некурящие начинают куритьХотя считается, что вейпинг помогает бросить курить
Команда учёных проанализировала данные, связанные с курением и вейпингом у жителей Новой Зеландии, и обнаружила, что люди, которые пользовались вейпом, чаще начинали курить, чем другие.
Учёные провели в ходе нового исследования анализ данных из опроса об отношении и ценностях Новой Зеландии за 2018-2020 гг.
По словам доцента Дамиана Скарфа с факультета психологии Университета Отаго, распространённость курения со временем снизилась, а вот распространённость вейпинга - возросла. В 2018 году люди, которые пользовались вейпом, чаще начинали курить, чем те, кто те, кто уже курил до вейпа. В 2019 году тенденция была обратной.
Учёные также не нашли убедительных доказательств того, что вейпинг помогает отказаться от сигарет. Вместо этого люди часто переходят от вейпинга к курению и наоборот. То есть вейпинг стал ещё одной привычкой, связанной с курением, а не его заменой.
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