Доказано: из-за вейпа некурящие начинают курить

Учёные также не нашли убедительных доказательств того, что вейпинг помогает отказаться от сигарет. Вместо этого люди часто переходят от вейпинга к курению и наоборот. То есть вейпинг стал ещё одной привычкой, связанной с курением, а не его заменой.

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