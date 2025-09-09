Доказано: из-за жары мы употребляем больше сладких напитков и замороженных сладостей

Пан Хе, учёный-эколог из Кардиффского университета в Уэльсе, решила узнать, как рост температуры влияет на потребление продуктов питания. Она и её коллеги сосредоточились именно на сахаре, так как в Америке его едят очень много.

Сопоставив данные о температуре с информацией о покупках продуктов домохозяйствами в США с 2004 по 2019 год, исследователи обнаружили, что в промежутке от +12 до +30 градусов по Цельсию потребление сахара увеличивалось на 0,7 г на каждый градус. При температуре выше +30 этот рост замедлялся, что, как полагают учёные, связано с тем, что жара подавляет аппетит.