Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 февраля 2025, 04:30
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Доказано: избавление от негативного мышления защищает от тревоги и депрессии

Вот что по этому поводу говорят учёные
Если пресекать на корню повторяющиеся негативные мысли, то это поможет предотвратить развитие многочисленных расстройств психического здоровья. По словам Томаса Эринга, психолога из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, люди, которые постоянно тревожатся о чём-то, часто с трудом поддерживают собственное благополучие и отношения с другими.
Доказано: избавление от негативного мышления защищает от тревоги и депрессии
© Sage Neuroscience Center

Врачи обычно рассматривают негативные мысли (беспокойство, размышления) как часть плана лечения многих диагностированных расстройств. В том числе депрессии, тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства, бессонницы, суицидальных мыслей. Однако для помощи людям в преодолении такого образа мышления вовсе не обязательно ставить диагнозы, считают эксперты.

Более значимую роль играет всё-таки склонность людей застревать в бесконечном цикле негативных мыслей, а не специфика стрессора. Мишель Молдс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, и Питер МакЭвой, психолог из Университета Кертина в Перте (Австралия), отмечают: нужно рассмотреть возможность прямого воздействия на негативное мышление.

Доказано: избавление от негативного мышления защищает от тревоги и депрессии
© juanma hache/Getty Images

В ходе одного исследования из 250 подростков и молодых людей, которые набрали высокие баллы при скрининге на повторяющееся негативное мышление, половина группы прошла обучение по реструктуризации таких моделей мышления, а другая половина — нет. В результате у тех, кто прошёл обучение, были ниже самоотчётные уровни симптомов депрессии и тревоги через год после эксперимента. Опубликованы результаты этой работы были в в марте 2017 года в журнале Behaviour Research and Therapy.

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