Доказано: избавление от негативного мышления защищает от тревоги и депрессии

Врачи обычно рассматривают негативные мысли (беспокойство, размышления) как часть плана лечения многих диагностированных расстройств. В том числе депрессии, тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства, бессонницы, суицидальных мыслей. Однако для помощи людям в преодолении такого образа мышления вовсе не обязательно ставить диагнозы, считают эксперты.

Более значимую роль играет всё-таки склонность людей застревать в бесконечном цикле негативных мыслей, а не специфика стрессора. Мишель Молдс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, и Питер МакЭвой, психолог из Университета Кертина в Перте (Австралия), отмечают: нужно рассмотреть возможность прямого воздействия на негативное мышление.