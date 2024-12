Доказано: качественный завтрак защищает от развития болезней сердца

Это подчёркивает исследование из The Journal of nutrition, health and aging

Хороший завтрак должен давать организму примерно ¼ всех килокалорий за день. Именно в этом случае, как выяснили учёные, он поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.