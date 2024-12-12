Доказано: ходьба со скоростью 5 км/ч помогает прожить дольше

По словам Томаса Буфорда, доктора философии, профессора медицины и директор Центра лечебной физкультуры при Университете Алабамы в Бирмингеме, ходьба — один из лучших способов поддержания физической активности и общего здоровья. 5 км/ч — хорошая цель, но всё зависит от вашего уровня подготовки. Если вы физически не готовы, то не спешите переходить к этому темпу, а если можете идти быстрее, то не ограничивайте себя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.