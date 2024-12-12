Доказано: ходьба со скоростью 5 км/ч помогает прожить дольше

Доказано: ходьба со скоростью 5 км/ч помогает прожить дольшеОб этом говорится в исследовании из British Journal of Sports Medicine
Результаты недавнего исследования показали, что наиболее активные взрослые американцы ходят 160 минут в день со скоростью около 5 км/ч. Также учёные обнаружили, что если бы наименее активные взрослые ходили в таком темпе на 111 минут дольше каждый день, то они бы продлили жизнь на 11 лет.
По словам Томаса Буфорда, доктора философии, профессора медицины и директор Центра лечебной физкультуры при Университете Алабамы в Бирмингеме, ходьба — один из лучших способов поддержания физической активности и общего здоровья. 5 км/ч — хорошая цель, но всё зависит от вашего уровня подготовки. Если вы физически не готовы, то не спешите переходить к этому темпу, а если можете идти быстрее, то не ограничивайте себя.
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