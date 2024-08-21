Доказано: кофе и чай снижают вероятность развития деменции

Другое исследование было связано с наблюдением в течение примерно 9 лет за 8451 когнитивно здоровым взрослым. Возраст люди составлял не менее 60 лет. Оказалось, что употребление от 0 до 3 чашек кофе в день связано с гораздо меньшим снижением подвижного интеллекта (абстрактное мышление и навыки решения проблем), чем употребление 4-х и более чашек. Среди тех, кто пил чай, этот эффект наблюдался при употреблении 1 или более чашек в сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.