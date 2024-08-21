Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 августа 2024, 20:15
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Доказано: кофе и чай снижают вероятность развития деменции

Об этом говорят результаты двух новых исследований
Если вы ищете способ остановить снижение когнитивных способностей, то, возможно, вам стоит подумать об утреннем чае или кофе. Учёные обнаружили, что одна-две чашки этих напитков при ежедневном употреблении могут поддерживать здоровье мозга.
Доказано: кофе и чай снижают вероятность развития деменции
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В рамках одного из новых исследований за примерно 6000 здоровых взрослых людей наблюдали в течение 7 лет. В среднем их возраст составлял 68 лет. У тех из них, кто каждый день выпивал не менее двух чашек кофе, риск возникновения деменции был на 38% ниже, чем у тех, кто этот напиток никогда не употреблял. Что касается любителей чая, то у них вероятность снизилась на 36%. Вероятнее всего, это связано с полифенолами в этих напитках. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Доказано: кофе и чай снижают вероятность развития деменции
© Getty Creative

Другое исследование было связано с наблюдением в течение примерно 9 лет за 8451 когнитивно здоровым взрослым. Возраст люди составлял не менее 60 лет. Оказалось, что употребление от 0 до 3 чашек кофе в день связано с гораздо меньшим снижением подвижного интеллекта (абстрактное мышление и навыки решения проблем), чем употребление 4-х и более чашек. Среди тех, кто пил чай, этот эффект наблюдался при употреблении 1 или более чашек в сутки.

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