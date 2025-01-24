Доказано: кофе повышает кровяное давление

Помимо этого, кофеин активирует реакцию организма «бей или беги». Во время неё частота сердечных сокращений увеличивается и кровяное давление повышается.

Две-три чашки кофе повышают систолическое артериальное давление (верхнее число показаний артериального давления) на 3−14 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее число) — на 4−13 мм рт. ст. К примеру, если обычно у вас давление 120/80, то употребление кофе его может повысить до 134/93.

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