Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2025, 09:00
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Доказано: кофе повышает кровяное давление

Поэтому его нужно некоторым пить с осторожностью
Кофе способен вызвать временные скачки артериального давления у людей с гипертонией и без неё. Но это зависит от того, насколько хорошо вы переносите кофеин. Обычно давление повышается у подростков и у тех, кто не пьёт кофе или кофеиносодержащие напитки часто.
Доказано: кофе повышает кровяное давление
© Dr Konrad Grosser

Кофеин — это стимулятор, повышающий активность мозга и нервной системы. Этот эффект проявляется спустя 30 минут — два часа после употребления напитка.

Когда вы пьёте кофе, кофеин попадает в кровь. Далее он вступает во взаимодействие с различными гормонами, мозговыми рецепторами и нейротрансмиттерами. Это вызывает сужение артерий и вен и повышает кровяное давление.

Доказано: кофе повышает кровяное давление
© GMVozd / Getty Images

Помимо этого, кофеин активирует реакцию организма «бей или беги». Во время неё частота сердечных сокращений увеличивается и кровяное давление повышается.

Две-три чашки кофе повышают систолическое артериальное давление (верхнее число показаний артериального давления) на 3−14 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее число) — на 4−13 мм рт. ст. К примеру, если обычно у вас давление 120/80, то употребление кофе его может повысить до 134/93.

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