Доказано: кофе стимулирует рост полезных кишечных бактерий

По итогам новой работы эксперты обнаружили связь употребления кофе с увеличением количества нескольких видов бактерий. При этом корреляция с ростом L. asaccharolyticus была намного сильнее, даже в кофе без кофеина.

Чтобы узнать, какая у L. asaccharolyticus может быть функция в кишечнике, команда учёных проанализировала метаболиты в крови нескольких сотен человек. Выяснилось, что увеличение количества хинной кислоты было тесто связано с ростом L. asaccharolyticus. То же самое наблюдалось с гиппуратом. Уровни этого соединения указывают на большее микробное разнообразие и лучшее здоровье кишечника.

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