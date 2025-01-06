Доказано: кофе только усиливает похмелье

Доказано: кофе только усиливает похмельеИ на это есть сразу четыре причины
Кофе и другие кофеиносодержащие напитки способны замедлить регидратацию организма. Поэтому вместо кофе лучше взять что-то другое. Это могут быть кокосовая вода или имбирный чай.
Типичные симптомы похмелья — это головная боль, усталость, сухость во рту, расстройство желудка. Да, кофе делает нас бодрее, но он может иметь и обратный эффект. И вот почему.
Обезвоживание. Кофе — мочегонное средство. Алкоголь тоже способствует увеличению мочеиспускания. Если у вас уже обезвоживание, то употребление кофе сделает только хуже.
Ухудшение состояния при расстройстве желудка. Кофеин в кофе заставляет желудок вырабатывать кислоту. Большое количество кислоты может вызвать изжогу, расстройство желудка.
Головные боли. У некоторых людей, страдающих мигренью, кофеин может вызвать головную боль. Правда, если вы привыкли каждое утро пить кофе, то пропуск этого тоже может привести к головной боли.
Повышение кровяного давления. Кофеин повышает кровяное давление, как и алкоголь. Правда, спиртное первые 12 часов после его употребления наоборот снижает давление, а затем наступает обратный эффект.
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