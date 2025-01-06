Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 января 2025, 21:00
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Доказано: кофе только усиливает похмелье

И на это есть сразу четыре причины
Когда вы просыпаетесь с похмельем, вашим первым желанием может быть сделать себе чашку кофе. Однако нет никаких научных доказательств того, что это работает. Более того, кофеин может сделать даже хуже.
Доказано: кофе только усиливает похмелье
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Кофе и другие кофеиносодержащие напитки способны замедлить регидратацию организма. Поэтому вместо кофе лучше взять что-то другое. Это могут быть кокосовая вода или имбирный чай.

Типичные симптомы похмелья — это головная боль, усталость, сухость во рту, расстройство желудка. Да, кофе делает нас бодрее, но он может иметь и обратный эффект. И вот почему.

Обезвоживание. Кофе — мочегонное средство. Алкоголь тоже способствует увеличению мочеиспускания. Если у вас уже обезвоживание, то употребление кофе сделает только хуже.

Ухудшение состояния при расстройстве желудка. Кофеин в кофе заставляет желудок вырабатывать кислоту. Большое количество кислоты может вызвать изжогу, расстройство желудка.

Доказано: кофе только усиливает похмелье
© Verywell Health

Головные боли. У некоторых людей, страдающих мигренью, кофеин может вызвать головную боль. Правда, если вы привыкли каждое утро пить кофе, то пропуск этого тоже может привести к головной боли.

Повышение кровяного давления. Кофеин повышает кровяное давление, как и алкоголь. Правда, спиртное первые 12 часов после его употребления наоборот снижает давление, а затем наступает обратный эффект.

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