Доказано: кофе только усиливает похмелье

Кофе и другие кофеиносодержащие напитки способны замедлить регидратацию организма. Поэтому вместо кофе лучше взять что-то другое. Это могут быть кокосовая вода или имбирный чай.

Типичные симптомы похмелья — это головная боль, усталость, сухость во рту, расстройство желудка. Да, кофе делает нас бодрее, но он может иметь и обратный эффект. И вот почему.

Обезвоживание. Кофе — мочегонное средство. Алкоголь тоже способствует увеличению мочеиспускания. Если у вас уже обезвоживание, то употребление кофе сделает только хуже.

Ухудшение состояния при расстройстве желудка. Кофеин в кофе заставляет желудок вырабатывать кислоту. Большое количество кислоты может вызвать изжогу, расстройство желудка.