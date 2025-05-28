Доказано: кофе влияет на кровяное давление

Есть несколько факторов, за счёт которых кофе воздействует на артериальное давление. Прежде всего, кофе - это стимулятор, то есть он повышает активность мозга и нервной системы. Продолжается это в течение 30 минут - 2 часов после употребления.

Во-вторых, кофе попадает в кровоток и влияет на гормоны, рецепторы мозга и нейротрансмиттеры.